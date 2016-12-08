南方东英推出本地首个投资中国新经济行业ETF 今天挂牌

路透香港12月8日 - 全球最大人民币合格境外投资者（RQFII）资产管理公司南方东英推出本地首个投资中国新经济行业交易所买卖基金（ETF）--南方中国新行业(3167.HK)，周四在联交所挂牌上市。

据新闻稿，该支ETF密切追踪标普新中国行业指数，当中包括香港的上市公司、美国上市的中国美国预托证券（ADRs）和中国A股，务求从多个层面反映新中国经济。

该支ETF以港元结算，今天开始交易，定价为每股50港元，每手交易数量为50股。

南方东英ETF及指数策略部主管和弦指出，有鉴于英国脱欧和美国总统换届为全球经济带来的不确定因素，全球投资者仍然倾向选择避险的投资策略。在不明朗的经济环境下，在新实施的十三五规划中确切看到中国政府通过新经济行业发展经济的决心。

“该支ETF对寻求参与中国经济转型和3-5年投资机会的长期投资者而言，将会是良好的投资工具。”她并称。

于10月底，标普新中国行业指数的十大成分股合占指数市值近56%，当中包括阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、友邦保险(1299.HK)、中国移动(0941.HK)及百度(BIDU.O)。自推出至10月底，该指数超越恒生中国企业指数和MSCI中国指数54%和40%。（完）