南方东英推出本地首个投资中国新经济行业ETF 今天挂牌

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月8日 - 全球最大人民币合格境外投资者（RQFII）资产管理公司南方东英推出本地首个投资中国新经济行业交易所买卖基金（ETF）--南方中国新行业(3167.HK)，周四在联交所挂牌上市。
据新闻稿，该支ETF密切追踪标普新中国行业指数，当中包括香港的上市公司、美国上市的中国美国预托证券（ADRs）和中国A股，务求从多个层面反映新中国经济。
该支ETF以港元结算，今天开始交易，定价为每股50港元，每手交易数量为50股。
南方东英ETF及指数策略部主管和弦指出，有鉴于英国脱欧和美国总统换届为全球经济带来的不确定因素，全球投资者仍然倾向选择避险的投资策略。在不明朗的经济环境下，在新实施的十三五规划中确切看到中国政府通过新经济行业发展经济的决心。
“该支ETF对寻求参与中国经济转型和3-5年投资机会的长期投资者而言，将会是良好的投资工具。”她并称。
于10月底，标普新中国行业指数的十大成分股合占指数市值近56%，当中包括阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、友邦保险(1299.HK)、中国移动(0941.HK)及百度(BIDU.O)。自推出至10月底，该指数超越恒生中国企业指数和MSCI中国指数54%和40%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。