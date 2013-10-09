劳斯莱斯看好亚洲豪华车市场潜力

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡10月8日（记者 John O'Callaghan） - 劳斯莱斯旗下的幻影、Ghost和魅影等品牌陆续现身亚洲街头，这让该公司首席执行官Torsten Mueller-Oetvoes再高兴不过了。

劳斯莱斯是德国宝马汽车 旗下的高端车生产商。Mueller-Oetvoes表示，该公司仍认为中国市场仍具开发潜力，亚洲的日本、菲律宾、泰国和越南也都是热点。

劳斯莱斯正在马尼拉开设首家展厅(showroom)，Mueller-Oetvoes在新加坡对路透表示，“因为我们觉得这个市场有非常不错的潜力，尤其是看到有关超高净值客户的预估”。

“日本眼下正在腾飞，主要依靠安倍经济学。我们看到很多客户再次光顾展厅，很多人来找我们买一部新车。”

Mueller-Oetvoes从2010年起执掌劳斯莱斯，他对今年“谨慎乐观”，重申预计公司全球销量将超越去年创下的3,575辆的记录，并预测明年销量将突破4,000辆大关。

上述乐观预期部分缘于魅影。这款车今年推出，价格在幻影和Ghost之间，约40%订单来自亚洲。

“明年5月以前的产量都预售完了。更令人高兴的是，我们看到很多从没买过劳斯莱斯的新客户。”

魅影在欧洲的起售价为245,000欧元（332,500美元）左右，但亚洲市场的价格要更高。

同样的魅影在新加坡的售价为1,258,888新元（101万美元），在印度的售价为4,600万卢比（743,800美元）左右，这反映出高端车进口关税高昂。

Mueller-Oetvoes表示，劳斯莱斯不会偏离幻影和Ghost的血统，但魅影面向的是更加年轻的富人。

“我不认为这是一款运动车，这是一款更加有活力的劳斯莱斯。”Mueller-Oetvoes表示。(完)