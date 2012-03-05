互联网攻防战企业频频中招--高管

路透旧金山3月2日电（记者 Joseph Menn）---本周参加RSA年会的科技安全专家发现，实际情况比想象的糟糕，多位首席执行官谈到所在企业曾遭遇攻击。

“情况很令人失望。与黑客的斗争是持续不断的，我们处於下风。”不愿透露公司名称的Gregory Roll说道。

RSA年会参会人数超过20,000人。美国国会考虑通过新的立法，更好地保护美国企业免受间谍、罪犯和激进分子发起的网络攻击。

会议主办方RSA的首席执行官Art Coviello致开幕词。RSA是企业数据存储设备制造商易安信电脑系统旗下公司，是政府和银行等机构最大的密码系统提供商，识别远程登录的员工和客户。

去年RSA年会结束不久，该公司一名员工打开了一封带有病毒附件的邮件，导致黑客成功进入该公司网络，这些黑客随後掌握了RSA计算SecurID密码的公式，进而用作攻击国防外包商洛克希德马丁，洛克希德马丁称攻击被挫败。

互联网基础设施服务商VeriSign首席执行官James Bidzos随後登场。该公司去年10月披露，2010年遭到黑客入侵，被盗数据不明。随後发言的是全球最大的互联网安全企业赛门铁克的首席执行官Enrique Salem，赛门铁克近期承认，2006版远程登录软件pcAnywhere源代码被盗，并被黑客公之于众。

美国联邦调查局局长Robert Mueller周四警告称，预计互联网威胁将超越恐怖袭击，成为美国的头号敌人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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