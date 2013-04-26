《路透精英汇》货币战悄成现实？

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透纽约4月23日(记者 Gertrude Chavez-Dreyfuss) - 全世界最大的发达经济体，特别是日本和美国，纷纷通过各种途径降低利率，以刺激消费需求，而一些投资者将此视为“货币战”。
尽管各国央行未直接干预汇市，但所作作为等同于货币战，因为其效果是一样的，即货币贬值。
Oppenheimer基金外汇投资组合高级经理Alessio De Longis周一在纽约出席路透全球外汇精英汇时表示：“是的，我们身处货币战中。所谓的G20也就是浮于表面而已，各国可自由为推动本国经济增长而实施必要的货币政策。”
Oppenheimer管理的资产达2,080亿美元。
自2008年底以来，美国联邦储备委员会一直实施量化宽松立场，但真正让市场震惊的，还是日本央行本月早些时候的货币宽松政策力度。
日本央行推出全球最大规模的货币刺激政策，承诺将在不到两年时间内向日本经济注资1.4万亿美元。日本央行宣布此举后，日圆单日跌幅超过3%。
截至目前，日圆兑美元汇率今年年内已下挫逾14%。
而从周末G20会议看来，各国基本上认可了日本央行的大规模刺激政策。
英国央行及欧洲央行决定暂缓出台进一步刺激举措，但对自身经济前景态度审慎。投资者预期英国央行将推出更多刺激措施，重振经济。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。