路透调查：中国11月官方制造业PMI料连续四月低于50 增长动力不足

路透北京11月26日 - 路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。

据路透调查，11月官方制造业PMI预计在49.8，与此前两月数值一致。

“三季度来政策不断放松但对实体经济支撑有限，只是帮助经济暂时企稳，传统行业下行压力仍大，”华宝信托宏观分析师聂文表示，出口方面，人民币有效汇率在大幅上升，从BDI指数看国际贸易需求也不好，国内方面，房地产投资低迷，开发商对未来谨慎，国内外两大需求疲弱，经济短期看不到明显的回升动力。

他预计，政策短期还是维持现状为主，尤其是现在强调供给侧改革，依靠市场自发力量，但如果经济急速下滑，可能也会出台政策。四季度经济可能还是和三季度持平。聂文对PMI的预测值与路透调查预估中值一致。

此前数据已显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___________________________2015年__________________________ ____2014年___

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%) -- 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3

中国国务院总理李克强日前表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。

进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度；货币政策上，央行在10月底推出利率和准备金率双降，为年内第五次下调。

发改委发言人近期也表示，为应对中国经济下行压力，四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定经济的重要手段。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）