《路透晚报》--7月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月综合PMI低于预期，企业活动增速放缓

周五公布的调查显示，尽管企业持续降价，但欧元区7月企业活动热度低于预期，欧元贬值未能提振出口需求。Markit欧元区7月综合PMI初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。服务业PMI从6月的54.4降至53.8，远低于预期的54.2，制造业PMI也从52.5降至52.2，预计为持平。

德国民间部门7月扩张步伐放慢，表明第三季开始经济失去些许动能。

法国7月经济活动弱于预期，受累于希腊忧虑。

--WTO达成1万亿美元的IT产品减免税协议

世界贸易组织(WTO)成员达成一项协议，将削减总额达1万亿(兆)美元的信息科技(IT)产品关税，这将使从视频游戏到医疗设备等产品的生产商从中受益。该协议更新了已实施18年之久的信息科技协议(ITA)，将200多种产品加入零关税和免税贸易产品名录。行业估算数据显示，取消这些关税将有助于新增最多6万个岗位。

--日本7月制造业PMI初值升至51.4，创五个月来最快扩张速度

调查显示，日本制造业活动在7月以五个月来最快速度扩张，表明日本经济第二季意外降温后开始反弹。Markit/日经日本7月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.4，6月终值为50.1。该指数为连续第三个月超过荣枯分水岭50。新订单指数升至51.3，上月终值为49.6，产出分项指数由6月的50.9上升至52.3。不过新出口订单分项指数由前月的54.0降至52.3。

--韩国国会通过11.5万亿韩元追加预算案

韩国国会通过政府提出的追加预算案，以因应中东呼吸综合征(MERS)爆发后造成的经济冲击。国会通过的追加预算规模为11.5万亿韩元(98.4亿美元)，略低于政府7月初提出的11.8万亿韩元规模。

--22家银行因涉嫌操纵美国公债标售遭起诉

22家作为美国公债初级市场交易商的金融公司在美国联邦法院被提起控诉，指控这些公司串通操纵公债标售，损害了投资者及借款人的利益。波士顿公共部门退休人员的养老基金State-Boston Retirement System指控，美国银行旗下的美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛公司、汇丰控股、摩根大通、瑞士银行和其他14家被告试图在美国国库券、公债标售中损害投资者利益，为自己非法谋利。

--巴斯夫第二季营业利润增长2%，归功于特种塑料需求

全球以营收计最大的化学品公司巴斯夫公布，第二季营业利润增长2%，因汽车和建筑业特种塑料的需求，盖过了油气利润下滑的影响。截至6月当季，巴斯夫集团经一次性项目调整后的息税前利润(EBIT)升至20.4亿欧元(22.4亿美元)，低于路透调查平均预估的21.2亿欧元。巴斯夫确认，预计2015年营业利润将持平，营收则料略有上升。

--其它重要企业财报

* 法国食品集团达能公布低于预期的上半年营业利润，并称正在出售旗下在中国的旗舰多美滋(Dumex)婴儿配方奶部门。但达能仍维持全年获利和营收展望。该公司上半年营业利润增至13.81亿欧元，第二季可比销售则成长4.5%。

* 英国沃达丰公布，主营业务季度营收增速加快，这要得益于该公司在其最大市场德国收购了一家有线电视服务商提升了营收，并且巩固了整体业务恢复增长的势头。沃达丰公布，第一季自身服务营收增长0.8%，高于去年第四季的增长0.1%，略好于分析师平均预估的增长0.5%左右。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低位，因中国数据疲弱且美国财报欠佳

日本股市日经指数周五跌至一周半低位，受中国制造业采购经理人指数(PMI)所累，该数据显示中国制造业活动疲弱；同时美国企业财报同样黯淡，也加重了黯淡气氛。日经指数下跌0.7%至20,544.53点，为7月15日以来最低位收位。本周收跌0.5%。东证股价指数下跌0.5%至1,655.86点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%终止六连涨，短线获利抛压加大

中国股市沪综指收跌1.3%，终止此前连续六日涨势。分析师指出，相关政策利好推动今日盘中题材板块活跃，鉴于大盘此轮反弹累计涨幅逾20%，部分个股获利颇丰，沪综指尾盘放量跳水显示短线获利抛压加大，预计大盘维持震荡走势。沪综指收报4,070.91点，跌53.01点或1.29%，本周A股累计上涨2.87%。沪深300指数收报4,176.28点,跌1.75%。

--香港股市：受全球市场颓势拖累收跌逾1%，创两周来最大单日跌幅

香港股市创两周来最大单日跌幅，受国际股市不振及中国内地股市修正行情拖累。恒生指数收跌1.1%，至25,128.51点，恒生国企指数下跌1.3%，至11,679.02点。恒生指数本周共跌1.1%。多数板块下滑，金融股及科技股跌势最深。

--汇市：澳元触及六年低点；德国综合PMI拖累欧元

澳元跌至六年低点，其他和全球大宗商品价格密切相关的货币也承压，因中国制造业采购经理人指数创一年多以来最低水平。鉴于欧元、日圆和美元均窄幅波动，市场焦点都集中在中国人民币上。在中国政府表示，将扩大人民币汇率双向浮动区间后，人民币出现下跌。0820GMT，欧元兑美元跌至1.0947，仍远高于上周所及的三个月低点1.0808。美元兑日圆报123.99日圆。

--欧元债市：公债收益率下滑，疲弱成长数据炒热扩大量化宽松预期

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，PMI调查结果显示，欧元区最大经济体民间部门成长放缓，令欧洲央行面临刺激当地脆弱经济复苏的压力，这让各界更加关注欧洲央行是否会扩大购债量化宽松计画。指标10年期德国公债收益率下跌至三周低点0.67%，南欧较高风险的二线国家公债收益率同样下滑。

--国际油市：油价微涨，但仍处于熊市

油价微涨，上日收盘创下数月低点。目前供应过剩和令人失望的中国制造业数据拖累市场。过去六周，美国石油价格大跌逾20%，许多交易员认为这样的跌幅算得上是熊市。至0827GMT，美国9月原油期货涨0.58%，报每桶48.73美元，上日收低0.74美元报48.45，为3月31日以来最低结算价。布兰特9月原油期货涨0.05%报每桶55.30美元。该合约上日结算价跌0.86美元报55.27，创4月初以来最低。

--全球金市：金价跌至五年半低点，恐创九个月来最大单周跌幅

金价跌逾1%，至2010年初来最低，可能创下九个月来最大单周跌幅，因美国就业数据乐观加深了本周金价跌势，并引燃金价可能进一步下跌的担忧。现货金一度下跌1.2%至每盎司1,077美元，为2010年2月以来最低。0829GMT时跌至1,083.41美元。金价本周挫跌逾4%，为去年10月以来最大单周跌幅。美国8月期金下跌1.05%至每盎司1,082.6美元。

--金属期市：LME期铜跌至六年低点，因中国制造业PMI不佳引忧虑

伦敦期铜跌至2009年来最低水平，一项调查显示中国制造业活动萎缩，引发需求状况的忧虑，而库存却在稳步攀升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度下跌至每吨5,191.50美元，创下2009年7月以来最低水平，0431 GMT时回升至每吨5,251美元，下滑0.4%。期铜料将录得将近5%的周线跌幅，也是自1月以来最大的单周跌幅。上海期交所期铜下挫2.7%，报每吨38,051元人民币。(完)

(整理 汪红英；审校 蔡美珍)

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