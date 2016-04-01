路透调查：政治风险弥漫 欧洲基金削减股票持仓至近四年低位

路透伦敦3月31日 - 欧洲基金将股票持仓削减至2012年7月来最低水平，因对欧洲央行政策效果的疑虑挥之不去，且政治风险上升。

3月的调查是在3月17-30日对17名欧洲资产经理所做，期间恰逢欧洲央行降息，并将企业债纳入资产购置计划。

不过投资者仍抛售欧洲股票及债券，因欧洲央行暗示不太可能进一步降息。几名接受调查者也对各国央行能否达成各自目标感到怀疑。

“欧洲央行的动作，短期内对全球信贷市场可望有正面意涵，但对股票产生正面结构性意义的可能性较低，”Pioneer Investments多元资产投资部门全球主管Matteo Germano表示。

Germano指出，各国央行正力图支持实质经济与消费者物价复苏，特别是欧洲。但如果没有更强的财政政策与结构改革，这些举动的效果可能有限。

尽管全球股市上扬，推动MSCI明晟全球市场指数 .MIWD00000PUS在3月上涨逾7%，投资者仍削减对股票的配置至43.4%，现金持仓则略高于8%。这是股票持仓连续第二个月下降，1月配比为45.7%。

资产经理也将欧股持仓削减至34.4%，为2015年11月来最低水平。

**政治风险**

这种戒慎情绪的产生，部分可能是因为政治风险上升--布鲁塞尔恐袭案令英国在6月公投决定退出欧盟的可能性升高。

而在美国，富豪特朗普在争取共和党总统候选人提名的角逐中取得领先。

“我们目前正密切注意政治风险，”瑞银资产管理策略师Boris Willems表示。

“11月美国总统大选前的情势发展，很可能一再令市场的波动性升高，英国与其他国家对欧盟会员国优缺点的论述，将影响全球资产价格。”(完)