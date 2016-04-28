路透调查：2016年金价将与三年连跌说再见 因美联储升息预期放缓

路透伦敦4月27日 - 历经三年连跌后，分析师终于肯说金价已经见底，并预计今明两年会实现上涨，因关于美国货币政策收紧的担忧缓解。

截至3月的三个月，金价实现近30年最大单季涨幅。所以路透所调查黄金分析师的预期金价已经较年初时上调近100美元/盎司。

路透本月通过对30名来自银行和贸易商的分析师进行调查得出，2016年黄金均价预计为每盎司1,209美元，高于1月类似调查预估的1,118美元。去年，现货金均价为每盎司1,159美元。

调查显示，金价料将在今年稳步上涨，到第四季达到年内最高，当季均价每盎司1,250美元；然后到2017年扩大涨幅，均价每盎司1,300美元，这将是2013年以来最高的年均水平。

“主要的支持因素是美联储立场转变，美元贬值，以及通胀前景，”麦格理分析师Matthew Turner称。“前两者提高了基础价格，第三个因素是我们预期中期价格上涨的原因。”

今年以来金价累计上涨了16%，因对美国很快升息的预期减退。金价对升息极为敏感，这提高了持有非孽息资产的机会成本，同时提振了美元。黄金亦是传统的对冲通胀的工具。

上周公布的路透调查显示，美联储料在6月升息，今年底前再升息一次。

受访者对2016年白银均价的预测也较年初时提高了近5%，至每盎司15.5美元。

与黄金一样，银价料在第四季达到峰值每盎司16美元，2017年均价料升至每盎司16.5美元。

银价第一季涨势不如黄金，但接下来可能较黄金有更多上涨空间。这两种金属的比率2月升至2008年以来最高位，但本月银价上扬后，比率已大幅下滑。

“过去几年黄金/白银比率已大幅上升，”RBC Capital Markets分析师Stephen Walker表示，“我们认为较长期来说，这一比率应会缩减，向中值回撤。”

大量资金流入白银上市交易基金(ETF)，也令银价受益，自3月初以来，白银ETF的持仓量增加逾1,200吨。

分析师表示，银价较之金价遭到低估的看法，令投资者的兴趣升高，而且将随着全球经济复苏，白银也将与工业金属一同受益。

“受助于低接买盘以及工业商品价格提升，我们预计今年稍晚银价终会追上金价的脚步，”Metals Focus分析师Nikos Kavalis表示。(完)