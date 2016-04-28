路透调查：2016年金价将与三年连跌说再见 因美联储升息预期放缓

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月27日 - 历经三年连跌后，分析师终于肯说金价已经见底，并预计今明两年会实现上涨，因关于美国货币政策收紧的担忧缓解。
截至3月的三个月，金价实现近30年最大单季涨幅。所以路透所调查黄金分析师的预期金价已经较年初时上调近100美元/盎司。
路透本月通过对30名来自银行和贸易商的分析师进行调查得出，2016年黄金均价预计为每盎司1,209美元，高于1月类似调查预估的1,118美元。去年，现货金均价为每盎司1,159美元。
调查显示，金价料将在今年稳步上涨，到第四季达到年内最高，当季均价每盎司1,250美元；然后到2017年扩大涨幅，均价每盎司1,300美元，这将是2013年以来最高的年均水平。
“主要的支持因素是美联储立场转变，美元贬值，以及通胀前景，”麦格理分析师Matthew Turner称。“前两者提高了基础价格，第三个因素是我们预期中期价格上涨的原因。”
今年以来金价累计上涨了16%，因对美国很快升息的预期减退。金价对升息极为敏感，这提高了持有非孽息资产的机会成本，同时提振了美元。黄金亦是传统的对冲通胀的工具。
上周公布的路透调查显示，美联储料在6月升息，今年底前再升息一次。
受访者对2016年白银均价的预测也较年初时提高了近5%，至每盎司15.5美元。
与黄金一样，银价料在第四季达到峰值每盎司16美元，2017年均价料升至每盎司16.5美元。
银价第一季涨势不如黄金，但接下来可能较黄金有更多上涨空间。这两种金属的比率2月升至2008年以来最高位，但本月银价上扬后，比率已大幅下滑。
“过去几年黄金/白银比率已大幅上升，”RBC Capital Markets分析师Stephen Walker表示，“我们认为较长期来说，这一比率应会缩减，向中值回撤。”
大量资金流入白银上市交易基金(ETF)，也令银价受益，自3月初以来，白银ETF的持仓量增加逾1,200吨。
分析师表示，银价较之金价遭到低估的看法，令投资者的兴趣升高，而且将随着全球经济复苏，白银也将与工业金属一同受益。
“受助于低接买盘以及工业商品价格提升，我们预计今年稍晚银价终会追上金价的脚步，”Metals Focus分析师Nikos Kavalis表示。(完)
(编译 刘秀红/王丽鑫/陈宗琦; 审校 王洋/于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。