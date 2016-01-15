综述：路透调查结果显示全球经济成长及通胀动能减弱

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su

路透班加罗尔1月14日 - 根据路透对全球各地数百名分析师的调查，绝大多数受访者认为新兴及发达国家的经济成长正丧失动能，通胀也欲振乏力，而中国问题是2016年最大隐忧。

过去五年左右，全球各大主要央行的刺激政策及超宽松货币政策在市场洒下数万亿(兆)美元，但经济成长及通胀仍难见起色，在此同时各界越发担心这一问题正在全球金融市场发挥箝制作用。

标准普尔500指数周三收在1,900点下方，为去年9月以来首见，原油自2014年年中以来已经下跌超过70%，来到每桶30美元下方，而美国10年期公债收益率(殖利率)则是回到两个月低点。

荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot警告称，这世界无法再倚赖中国当作支撑；2007-08年间爆发了全球金融危机，并扩散到各个发达经济体，中国当时一度成为世界的支柱。

他说，“过去几场危机所学习到的教训之一，就是必须非常、非常认真地看待市场反应。从这一观点来看，今年初的市场表现是一个喊破喉咙的警报。”

“市场如此关注中国的原因之一，是因为各大经济区域都有自身的问题，因此中国经济转弱，最后的力道来源也就随之消失。”

在经历数年的危机和复苏后，中国通过大肆举债和基建支出(直到最近这种势头才开始放缓)在一定程度上为全球经济提供缓冲。

在上百位分析师列出的今年全球经济最令人担忧的风险清单中，对中国经济放缓的担忧高居榜首，尽管大多数分析师表示，今年全球经济衰退的风险“不大”。

经济很快加速的前景依然渺茫。

调查显示，今明两年全球经济预计分别增长3.3%和3.4%，均低于三个月前的预估，这一次最乐观的预估与几年前相比要温和得多。

发达经济体预计顶多表现温和。分析师不仅下调这些国家的经济增长预估，还全面下调其中大多数国家的通胀率预估，最高预估和最低预估均较此前下降。

路透调查图表：reut.rs/1mY1H0g

全球经济动能图表：reut.rs/1RnpfZD

**对美国和英国的乐观情绪削弱**

调查还显示，经济活力足以证明有理由升息、或者至少能考虑升息的少数几个发达经济体--尤其是美国和英国，其前景也已恶化。

“美国看来将继续复苏，但幅度预计不大，”汇丰旗下全球首席分析师Janet Henry称，并认为美联储收紧政策的力道将不得不小于其原定计划。

“美联储仍预计2016年加息100个基点。我们预计他们实际上宁愿行动更谨慎，也不愿意冒政策大逆转的风险。”

最新路透调查显示，分析师预计今年美联储只有三次升息，部分受制于美元强劲及通胀温和。

鉴于英国通胀率距离英国央行2%的目标水准还很远，并且在2017年某个时点前可能都不会达标，因此该央行料至少在7月以前都将维持政策不变，这一时间长于此前预期。

英镑已然大跌，因预期首次加息的时间可能进一步推迟，或许要到2017年。

通胀率极低且经济成长温和，或许是未来两年欧元区经济的主要特点；但欧洲央行增加每月购债规模的可能性微乎其微。

“只有经济前景严重恶化的情况下，(欧洲央行)才有可能继续大幅放宽政策，”高盛分析师称。

**新兴经济体是一重大风险**

投资人大举逃离新兴市场，使新兴市场受到重创，今年情势看来也相当艰困。

整体而言，分析师可能认为全球性衰退的风险“微乎其微”，但那些新兴市场分析师中，有略过半数认为全球性衰退风险“明显”。

中国2015年经济成长率估计为6.9%，2016年料将放缓至6.5%，这促使当局进一步放宽政策。许多人是质疑实质成长率低于上述水准。

成长放缓将增加决策人士扩大采取行动的压力，特别是中国股市跌势再起，且人民币重挫，引发全球各地投资人关切。

印度则新兴市场为数不多的例外，其经济展望稳定，预料未来几年成长速度将超越中国。印度明年经济成长率最悲观的预测为7%，与对中国最乐观的预估相同。

“对于绝大多数新兴市场而言，经济成长率预期明显下修，”汇丰的Henry表示，“这包括中国及印度等亚洲大型经济体，不过下修幅度较大的是在拉丁美洲，特别是巴西。”

2016年最严重的衰退料发生在拉丁美洲，决策人士对此恐怕是爱莫能助，因这是大宗商品价格下跌所造成。分析师大举下修对该区域多数国家的成长预估。(完)