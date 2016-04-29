路透调查：分析师愈发看涨油价 冻产协议落空不影响市场再平衡步伐

美国新内政部长提名人称将寻求废除奥巴马对石油钻探的限制
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。
路透4月29日 - 分析师愈发坚信持续近两年的油价崩溃已经结束，并连续第二个月上调原油价格预估，因良好的需求和美国页岩油产量下降，将在2017年前令市场达到平衡。
石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC国家本月早些时候未能达成限产协议，但料不会放缓全球油市供需的再平衡步伐。
这份对29位分析师进行的调查给出了稍稍乐观的预估。分析师将2016年布兰特原油期货均价预估上调至每桶42.30美元，3月调查时预计为40.90美元。
上月调查对2016年布兰特油价预估作了上修，这是10个月来的首次。
今年迄今布兰特原油均价约为每桶40美元。油价有望连续第四周上涨，4月累计升幅约为20%，创下一年来最大月度升幅。
分析师称，产油大国在多哈会议上未能就冻产达成一致，对油价鲜有甚至没有影响。
“目前的现状是，除伊朗以外的几乎所有产油国，均已几乎没有从目前水准增产的空间，”Raymond James分析师Luana Siegfried称。
自4月17日多哈会议陷入僵局后，油价已经大涨21%至11月以来高点。
本月稍早公布的路透调查显示，今明两年伊朗石油产量料仅温和增加，但将足以阻止2016年全球供求出现再平衡。
“同时，波动仍将很大，因投资者的关注焦点将在减产或冻产的猜测，与供应过剩的现状之间不断转换，”荷兰银行资深能源分析师Hans Van Cleef说。
但是，需求好转的前景--一些分析师预计日需求将增加100-150万桶，再加上美国产量减少，将使市场有望在明年实现供求平衡。
“全球需求稳步增长，加之(美国)国内及国际产量下滑，应该会使得全球油市到2016年中期出现一定程度的供应不足，”Raymond James的Siegfried称。
但分析师称，中期而言，全球经济成长平缓可能会抑制原油需求的增长。
分析师预期2016年美国原油期货CLc1均价为每桶40.50美元，较3月调查的预期水平上涨0.80美元。2016年以来西德克萨斯中质油(WTI)均价约每桶35.27美元。
在对2016年布兰特油价的预期中，Raymond James给出了每桶53美元的最高预期，而CRISIL给出每桶35.50美元的最低预期。(完)
(编译/审校 王洋/于春红/杜明霞/高琦/刘秀红/张明钧)
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