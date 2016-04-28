路透调查：今年铂金价格料创下2005年以来最差表现

路透伦敦4月28日 - 周四公布的路透调查显示，今年铂金(白金)价格料将创下逾10年来最差表现，尽管由于黄金涨势带动了市场对贵金属的兴趣，令1月以来的铂金价格前景略微改善。

路透本月对22位分析师及交易商的调查显示，2016年铂金均价预计将为每盎司945美元，高于1月调查时预计的904美元，但这仍将是2005年以来最低年度均价。

分析师称，在铂金价格1月跌至七年低点以后，今年料将触及最低位，并应开始缓慢上涨，因需求改善而且贵金属作为一种资产类别将反弹。

“我们相信铂金价格已触底，未来应持续反弹，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称，“受汽车尾气催化剂需求增加及矿山供应受到抑制影响，我们预计市场供应将出现缺口。”

2015年铂金价格下跌近25%，为连续第三年下挫，因南非矿山产量增加，而且市场担心汽车业及中国珠宝消费者的需求。铂金主要用于汽车催化转化器及珠宝。

铂金产量在去年回升后料将下挫，不过由于南非兰特走势疲弱，帮助缓解了近期价格大跌给铂金生产商带来的痛苦，这意味着南非铂金矿商不太可能大幅减产。全球四分之三的铂金产自南非。

还有人担心柴油车未来在欧洲汽车市场所占份额。

“从宽泛的角度来看，我们认为基本面背景可以提供支撑，但不足以触发大幅反弹，”Fastmarkets分析师James Moore称。“鉴于市场波动性，尤其是兰特的波动，铂金走势将取决于投资者信心，目前投资者信心仍不振。”

铂金明年均价料为每盎司1,050美元。

尽管调查受访者提高对多数贵金属的价格预期，但对今年钯金均价的预期调降至每盎司581美元，1月调查时预期为611美元，他们对2017年钯金均价的预期也从713美元调降至680美元。

钯金今年迄今仅涨6%，涨势落后于其他贵金属，相比之下白银价格跳涨25%。

钯金涨势落后的原因之一是，新兴市场尤其是中国的汽车需求力道持续令人担忧。分析师称，废料重回市场、以及投资者兴致不高，也对钯金价格构成拖累。

“对中国需求的担忧近几个月持续令钯金价格承压，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini表示。“因此，随着投资者对中国经济硬着陆的担忧缓解，我们认为钯金价格将反弹。但全球钯金库存较高将在一段时间内抑制价格涨势。”(完)