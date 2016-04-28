路透调查：今年铂金价格料创下2005年以来最差表现

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月28日 - 周四公布的路透调查显示，今年铂金(白金)价格料将创下逾10年来最差表现，尽管由于黄金涨势带动了市场对贵金属的兴趣，令1月以来的铂金价格前景略微改善。
路透本月对22位分析师及交易商的调查显示，2016年铂金均价预计将为每盎司945美元，高于1月调查时预计的904美元，但这仍将是2005年以来最低年度均价。
分析师称，在铂金价格1月跌至七年低点以后，今年料将触及最低位，并应开始缓慢上涨，因需求改善而且贵金属作为一种资产类别将反弹。
“我们相信铂金价格已触底，未来应持续反弹，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称，“受汽车尾气催化剂需求增加及矿山供应受到抑制影响，我们预计市场供应将出现缺口。”
2015年铂金价格下跌近25%，为连续第三年下挫，因南非矿山产量增加，而且市场担心汽车业及中国珠宝消费者的需求。铂金主要用于汽车催化转化器及珠宝。
铂金产量在去年回升后料将下挫，不过由于南非兰特走势疲弱，帮助缓解了近期价格大跌给铂金生产商带来的痛苦，这意味着南非铂金矿商不太可能大幅减产。全球四分之三的铂金产自南非。
还有人担心柴油车未来在欧洲汽车市场所占份额。
“从宽泛的角度来看，我们认为基本面背景可以提供支撑，但不足以触发大幅反弹，”Fastmarkets分析师James Moore称。“鉴于市场波动性，尤其是兰特的波动，铂金走势将取决于投资者信心，目前投资者信心仍不振。”
铂金明年均价料为每盎司1,050美元。
尽管调查受访者提高对多数贵金属的价格预期，但对今年钯金均价的预期调降至每盎司581美元，1月调查时预期为611美元，他们对2017年钯金均价的预期也从713美元调降至680美元。
钯金今年迄今仅涨6%，涨势落后于其他贵金属，相比之下白银价格跳涨25%。
钯金涨势落后的原因之一是，新兴市场尤其是中国的汽车需求力道持续令人担忧。分析师称，废料重回市场、以及投资者兴致不高，也对钯金价格构成拖累。
“对中国需求的担忧近几个月持续令钯金价格承压，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini表示。“因此，随着投资者对中国经济硬着陆的担忧缓解，我们认为钯金价格将反弹。但全球钯金库存较高将在一段时间内抑制价格涨势。”(完)
(编译 于春红/李爽 审校 高琦/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。