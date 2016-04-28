路透调查：新兴亚币多头仓位下降 市场看空人民币

路透新加坡4月28日 - 路透调查显示，过去两周新兴亚币多头仓位下跌，人民币人气偏空。

但市场仍看多本地区货币，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三暗示不急于升息，但维持6月升息的可能性。

日本央行周四维持货币政策不变，带动投资者抛售美元兑日圆和其他亚币。

根据路透周二到周四对19位基金经理、汇市交易员和分析师的调查，人民币的市场人气转空。

这种转变是由于中国企业大肆买入美元用于海外投资，因中国经济放缓损及本地投资。投资者自3月末以来一直看多人民币，因中国经济出现一些企稳迹象。

调查还显示，马来西亚马币的看多押注降至3月中旬以来最低。

外资之前连续三周卖超菲律宾股票，因担心5月9日的大选无论谁胜出，都可能发现难以带来经济动能。

坡元SGD=D3多头押注继续下降，之前新加坡金管局意外放宽基于汇率的货币政策。新加坡3月对中国、美国和欧洲出口下降。

韩元过去两周多仓减半，因对外汇当局可能干预汇市的谨慎情绪升温。

韩元上周触及五个半月高点，因股市有资金流入，且一些人臆测，在美国财政部公布主要伙伴国汇率报告前，当局可能允许韩元继续升值。

对台币和泰铢的乐观情绪几乎消失殆尽。

马币周二曾跌至逾一周低位，因马来西亚国有基金一马发展(1MDB)称，部分债券因未按时支付而发生违约。

菲律宾披索人气也转空，空仓规模为2月中旬以来最大。

泰铢人气恶化，因泰国央行称，如果泰铢走势影响到经济，则准备采取行动。

相比之下，印度卢比多头押注触及2015年4月中旬以来最高，因印度本地金融市场料连续第二个月迎来海外资金净流入。

印度政府公布利好投资者的预算案，并且经常账条件不错，有关改革动能的乐观情绪促进外资对本地资产的购买。

印度经济10-12月当季同比强劲增长7.3%，助力涨势。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该 数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

(完)