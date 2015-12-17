路透调查：初级交易商预计美联储下次升息将在2016第一季

路透12月16日 - 周三在美国联邦储备委员会(美联储/FED)九年多来首次升息后进行的路透调查显示，华尔街大型银行预计美联储下次升息将在明年第一季。

21家初级交易商中，有13家表示美联储在周三将指标利率上调0.25个百分点至0.25-0.5%后，将在第一季再次升息。

其余八家交易商称，美联储将在第二季再度升息。

这是美联储自2006年以来首次升息。

美联储在声明中公布的预测显示，其仍然预计到2016年底时联邦基金利率为1.375%，暗示2016年会升息四次，或每季升息一次。路透上次对初级交易商的调查中，对同期联邦基金利率的预测中值为1.125%。

部分交易商已经料到美联储将会降低对升息步伐的预测，但美联储预计的路径仍然暗示收紧周期比以往更加缓慢。不过由于利率接近零，经济增长温和，美联储因2008-2009年经济危机而采取史无前例的刺激措施，这轮升息看来将会有所不同。

美联储在声明中指出，在采取进一步行动之前，将关注国际形势和金融市场状况等因素。

就业市场稳步增强已经使美国失业率降至5%。但通胀前景仍偏低。美联储在最新预测中，将2016年核心通胀率预估下调至1.6%，之前预估为1.7%。

“一如预期，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)调整了关于通胀的措辞，将对通胀上升的实际进展和预期进展的关注列在相同高度。如果通胀持续意外处于下档，那么加息步伐会放缓。但反过来，通胀加快上升可能促使升息步伐加快，”瑞士信贷分析师在美联储会后写道。

美联储料通过一系列工具来控制联邦基金利率，最重要的工具是超额准备金利率(IOER)。该利率代表着联邦基金利率区间的上限，现设在0.5%。

美联储还将使用隔夜逆回购工具(ON RRP)来回笼资金。逆回购利率为联邦基金利率区间的下限，现已调高至0.25%。(完