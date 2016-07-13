路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6819元附近

专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透上海7月13日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.6819元附近，较上日上涨约131点。
上日人民币兑美元即期收报6.685元，而中间价则为6.695元。根据定价机制，今日中间价变动中，有100点上涨反应市场供求影响，另外的31点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6944元，和外汇交易中心公布的实际值偏差6点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
随后在7月6日再次刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。