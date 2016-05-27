路透调查：中国5月官方制造业PMI料续降至50 工业经济继续下滑

路透北京5月27日 - 路透综合31家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续降至50，为连续第二个月回落，表明工业经济继续下滑，整体经济依然不佳。

“（5月以来）地产销量增速持续下滑，乘用车销量增速冲高回落，预示下游需求走弱。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称，“粗钢产量依然负增，电力耗煤跌幅扩大，意味着工业经济或继续下滑。”

他表示，财政部要求压减地方财政库款规模，助推存量财政存款支出，意味着财政稳增长再度发力；托底经济下滑固然要求短期调控，但改革才是中长期主线，钢铁煤炭行业去产能、央企“瘦身健体”阵痛难免，却也是增强竞争力的必由之路。

“在经济企稳之后，供给侧改革的必要性和迫切性提升。经济企稳是供给侧改革的必要条件，因为在经济下滑时企业进入‘避险模式’，企业想的是减少生产和投资，只有在经济企稳之后，企业才会希望通过转型来扩大利润。”九州证券全球首席经济学家邓海清也称。

财政部日前表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____2016年__________ ___________________2015年__________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 PMI(%) 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1

在宽货币和积极财政支撑下，中国一季度经济同比增长6.7%，虽然增速延续下行但基本符合预期。但4月工业和投资增速双双逊于预期，表明随着政策刺激效应的削弱，经济仍面临较大下行压力。

甫公布的工业企业利润数据显示，受销售增速回落、投资收益由升转降、营业外净收入增长放缓等主要因素影响，中国4月全国规模以上工业企业利润同比增速回落至4.2%，较3月下降6.9个百分点。

人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）