路透调查：OPEC本周会议料维持产量不变 5月原油产量或创逾两年高位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月31日 - 路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月原油供应进一步增至逾两年高位，因安哥拉出口增加，且沙特阿拉伯和伊拉克的产出创纪录或接近创纪录，盖过了小型产油国供应中断的影响。
OPEC产量的增加，使其进一步超过每日3,000万桶的目标，突显出最大出口国沙特和其他主要成员国对市场份额的重视。
根据调查，OPEC 5月供应量增至每日3,122万桶，4月修正后为3,116万桶。本项调查系根据船运数据，以及石油公司、OPEC和谘询机构消息人士提供的讯息。
OPEC将于周五开会，外界预期不会改变政策，因油价LCOc1已从1月接近45美元的低位回升至65美元，且有迹象显示较高成本的供应增长放缓。这些高成本供应之前一直在侵蚀OPEC的市占率。
“即将登场的OPEC会议，除了再次证实产量目标外若有新动向，将会是一大意外，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。
“美国原油产量急增的情况已经停止了，而油价也已大幅反弹”。
根据路透调查，如果OPEC最终不修正总产量数据，那么5月日产量将为其2012年8月创出每日3,153万桶以来最高。
从装船计划看，安哥拉的产量增幅最大，5月出口了58船原油，高于4月原定的计划。
消息人士称，全球最大原油出口国--沙特(沙乌地)的日产量并未较4月的纪录高位1,030万桶下滑，因海外客户及国内发电厂需求升温。
受动荡局势干扰，利比亚产量下降。尼日利亚产量亦减少，因管道泄漏迫使壳牌当地企业宣布Forcados油田出口遭遇不可抗力。
根据此次调查，伊拉克出口看来较4月的纪录高位小降。
虽然伊拉克政府与库尔德地区政府达成协议后，伊拉克北部原油出口增加，但在该国原油产量中占比很大的南部原油出口则下降。
一位熟悉伊拉克原油出口状况的消息人士称，稍后几个月出口料将进一步增加。(完)
(编译 戴素萍/许娜；审校 李爽/张荻)
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