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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 16:04 BJT

路透调查：多数日本企业认为特朗普若当选美国总统将损害日本安全和美日贸易

路透东京4月21日（记者 Tetsushi Kajimoto） - 路透调查显示，大多数日本企业认为特朗普若担任美国总统将损害美日安全联盟，降低美国作为投资目的地的吸引力；这进一步暗示国际社会对特朗普当选的担忧。

大多数受访者称，特朗普如果当选，还将导致双边贸易萎缩。

特朗普称日本在安全上搭美国的便车，暗示日本可能需要拥有核武器，从而降低美国对日本防务的资金投入。

特朗普还表示，若当选他可能撤出驻日美军，除非日本支付更多费用；他还指责日本窃取美国的就业岗位。

4月1-15日进行的路透企业调查显示，78%的受访企业认为如果特朗普当选，日本的安全环境将变差。其余的受访企业称情况不会有多大改变。没有一家受访企业认为情况会改善。

该项月度调查共涉及510家大中型企业。约230家受访企业回答了有关美国总统竞选的问题。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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