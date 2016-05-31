（修正）《路透精英汇》中国投资者着眼于投资保加利亚的地产、机场和铅矿项目

（修正：将电头和内文中保加利亚首都的中文译名统一为“索非亚”）

路透索非亚5月30日 - 金融顾问公司Mane Capital周一表示，几家中资公司正考虑投资保加利亚的若干高端地产开发项目、一座机场以及一个金属矿山，这些项目总计投资可能超过20亿欧元(22亿美元)。Mane Capital为这些项目提供咨询服务。

位于巴尔干半岛的保加利亚是欧洲最贫穷的国家之一，2008-09年的全球金融危机终结了建筑和房地产热，一年后这个国家每年的外商直接投资急剧降至约10-16亿欧元，目前该国亟需扩大引进外资。

中国面对国内经济放缓的现实，提出“一带一路”发展规划，以便开拓欧亚之间新的出口市场，希望由此扩大中国在中东欧的影响力。保加利亚尚未享受到这其中的益处。

Mane Capital的合伙人Ilian Scarlatov表示，要吸引中国投资，保加利亚需要安排好规模超过1亿欧元的项目，并且能够在一年内启动。

“中国人来这里并不是因为我们作出了努力，而是由于他们有一个长期战略设想，并且认为保加利亚以及这一地区存在地缘政治方面的价值，”Scarlatov在路透索菲亚的办公室说。他前来参加路透东欧投资峰会。

“他们乐见那些具有可行性的大规模商业项目，可以在六至12个月内启动，且不要涉及政治或行政方面的风险。”

一个由中国及香港投资人组成的团体正在首都索非亚附近收购土地，将兴建大型综合娱乐设施。该团体两年前宣布此项计画，估计投资15亿欧元。该合资公司的顾问Scarlatov表示，他预期兴建工作将于明年展开。

一家在保加利亚注册的公司已在保加利亚股市发行权证，以为该项目筹资，这个位于索非亚以东20公里的项目包括一座拥有2,000个房间的酒店、大型水上乐园、一个展览中心及一座体育场。

Scarlatov指出，一家民营及一家国营的中国企业正考虑投资1亿欧元，将索菲亚东南方60公里的一座民营机场转型成为一个国际货运枢纽。在那之后的阶段可能会另外投资1亿欧元以兴建一座新的航空站、铁路接驳设施以及一个货物区。他预期这笔交易将在今年底敲定，在那之前他拒绝透露潜在投资者名单。

多个中国民间投资机构也签署了一项备忘录，将重新开发保加利亚东南部的一个闲置铅锌矿场，总储量约8,700万吨。Scarlatov称，预期这笔交易将在今年底定案。

他指出，另一方面，多家中国企业正考虑在黑海边的Thracian Cliffs高尔夫球渡假村花费2亿欧元兴建豪华酒店、一个拥有100个泊位的码头、以及一座赌场。

中国目前在保加利亚的投资不到1亿欧元，主要集中在农业及轻工业合资企业。(完)