《路透精英汇》Prudential基金经理Peters称美联储12月升息机率为80%

路透11月17日 - Prudential Fixed Income (PRU.N)旗下帮助管理逾5,650亿美元资产的Gregory Peters周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的机率有80%，并对美联储9月份不升息提出批评。

Peters在纽约举办的路透全球投资展望峰会上表示，美联储让投资者以为9月升息却并未实施，这是个“政策失误”，尽管美联储官员后来发表的公开言论可能是想帮助市场消化最终升息的影响。

“这种悬而不决越来越有害，”他说，“这就像教育孩子：如果总是加以威胁，最终真正惩罚时不会有太好的效果。”(完)