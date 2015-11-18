《路透精英汇》Prudential基金经理Peters称美联储12月升息机率为80%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月17日 - Prudential Fixed Income (PRU.N)旗下帮助管理逾5,650亿美元资产的Gregory Peters周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的机率有80%，并对美联储9月份不升息提出批评。
Peters在纽约举办的路透全球投资展望峰会上表示，美联储让投资者以为9月升息却并未实施，这是个“政策失误”，尽管美联储官员后来发表的公开言论可能是想帮助市场消化最终升息的影响。
“这种悬而不决越来越有害，”他说，“这就像教育孩子：如果总是加以威胁，最终真正惩罚时不会有太好的效果。”(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。