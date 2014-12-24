俄罗斯2015年石油出口量料进一步下滑至2.247亿吨--能源部

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯能源部周三在电子邮件中称，该国预计2015年石油出口量将进一步下滑至2.247亿吨，而今年计划的出口量为2.295亿吨。
2013年俄罗斯石油出口量为2.365亿吨。俄罗斯是全球仅次于沙特阿拉伯的第二大原油出口国。
能源部还称，2015年包括液化天然气(LNG)在内的天然气出口料为2,073亿立方米，2014年为1,972亿立方米。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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