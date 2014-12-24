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国际财经 | 2014年 12月 25日 星期四 07:28 BJT

俄罗斯2015年石油出口量料进一步下滑至2.247亿吨--能源部

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯能源部周三在电子邮件中称，该国预计2015年石油出口量将进一步下滑至2.247亿吨，而今年计划的出口量为2.295亿吨。

2013年俄罗斯石油出口量为2.365亿吨。俄罗斯是全球仅次于沙特阿拉伯的第二大原油出口国。

能源部还称，2015年包括液化天然气(LNG)在内的天然气出口料为2,073亿立方米，2014年为1,972亿立方米。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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