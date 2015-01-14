版本:
中国
国际财经 | 2015年 1月 14日 星期三 15:43 BJT

俄罗斯经济部长称评级被降至垃圾级别的可能性“相当高”--Interfax

路透莫斯科1月14日 - 据国际文传电讯社(Interfax)报导，俄罗斯经济部长Alexei Ulukayev周三表示，该国债信评级被降至垃圾级的可能性“相当高”。

评级机构标准普尔上个月称，预计将在1月中完成对俄罗斯的评估。标普目前授予俄罗斯的评级仅较垃圾级高一个级距，且展望为负面。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐