更新版 1-俄罗斯确认客机在埃及坠毁是炸弹所致

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月17日 - 克里姆林宫周二首次称上月一架客机在埃及坠毁是炸弹所致，宣称将找出责任人以及加强在叙利亚对伊斯兰武装分子的空袭力度。

俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）在周一晚间俄总统普京主持的会议上表示，在飞机残骸和乘客的个人物品上发现了外国制造的爆炸物痕迹。

“根据我们专家的分析，一个包含最多1公斤TNT的自制炸弹在飞机飞行过程中爆炸，导致飞机在空中解体，这解释了机身残骸散布范围很大的原因，”波特尼科夫说道。

“我们可以明确地说这是一起恐怖袭击。”

普京回应称，坠机事件是俄罗斯现代历史上最血腥的事件之一，下令俄罗斯空军加强在叙利亚的空袭。

“（空袭）必须加强，要让罪犯们知道他们必定要受到惩罚，”普京说道。

普京要求找出幕后黑手，称应竭尽全力将他们绳之以法。