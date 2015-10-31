俄罗斯客机在西奈半岛坠毁 机上224人多数或已遇难

路透埃及伊斯梅利亚/开罗10月31日（记者 Yusri Mohammed/Ahmed Mohamed Hassan） - 埃及民航当局称，一架载有224名乘客和机组人员的俄罗斯客机周六在埃及西奈半岛坠毁，抵达事故现场的一名安全官员表示，多数乘客可能已遇难。

埃及民航当局称，这架空客A321飞机注册编号KGL-9268，归属俄罗斯航空公司Kogalymavia运营，出事前从西奈半岛红海度假胜地沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡，黎明时分坠毁在西奈半岛中部的山区。

这位安全官员在现场通过电话告诉路透，搜救队伍听到飞机残骸中有声音。

“我看到现场惨不忍睹，地上有很多遗体，许多人遇难时还困在座椅上，”这名要求匿名的安全官员说道。

“这架飞机断成两截，包括机尾的一小部分烧着了，较大的部分则撞到石头上，我们已找到至少100具遗体，其他人仍在客机残骸内。”

西奈半岛支持“伊斯兰国”的反抗武装在最近几个月杀害了数以百计的埃及士兵和警察，并曾攻击西方目标。

俄罗斯9月30日起在叙利亚实施空袭。埃及内阁声明引述民航部长Mohamed Hossam Kemal的话称，现在要确定飞机失事原因还为时过早。

但埃及安全部门消息人士称，没有迹象显示俄罗斯失事客机是被击落或炸毁。

埃及民航部发布的声明称，这架俄罗斯客机在开罗当地时间凌晨5时51分（0351 GMT）起飞，23分钟后从雷达屏幕上消失，消失前飞行高度为31,000英尺（9,400米）。

克里姆林宫称，俄总统普京已经宣布11月1日为全国哀悼日。（完）