俄航空官员称坠毁客机在空中解体 但称下结论为时尚早

路透开罗/莫斯科11月1日 （记者 Lin Noueihed/Ahmed Aboulenein/Alexander Winning） - 总部位于莫斯科的一家航空机构的官员周日称，周六坠毁于埃及西奈半岛的俄罗斯客机在空中已解体，该机构人员此前查看了坠机现场，但强调从这个信息中得出结论为时尚早。

俄罗斯政府已经要求运营该失事飞机的俄罗斯Kogalymavia航空公司在坠机原因查明前，停飞所有与失事客机同型号的飞机。

失事客机是Kogalymavia航空公司以Metrojet品牌运营的空中客车(Airbus)A321型飞机，出事前从西奈半岛红海度假胜地沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡，在接近巡航高度时与雷达失去联系，之后坠毁在埃及西奈半岛的山区。

“（飞机）在空中解体，飞机残骸散落在大约20平方公里的一大片区域内，”总部位于莫斯科的政府间航空委员会（IAC）负责人Viktor Sorochenko说道。但他警告不要曲解该信息。“现在谈结论为时尚早，”他在开罗说道。

埃及专家已经开始分析寻获的失事飞机两个黑匣子的内容，但据一名民航消息人士，该过程可能耗时数天。但俄罗斯交通部长马克西姆·索科洛夫（Maxim Sokolov）向俄罗斯24电视新闻频道表示，数据分析工作尚未开始。

阿联酋、卡塔尔、巴林和科威特的航空公司称，为安全起见，在有关坠机事件成因澄清前，他们将重新规划飞越西奈半岛的航线。阿联酋的阿提哈德航空公司称，将继续运营飞越西奈半岛的航班，但将接受埃及政府的建议避免特定区域的空域。（完）