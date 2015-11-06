德国敦促旅客避开埃及西奈半岛

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月6日 - 德国外交部周四敦促前往埃及的旅客避开西奈半岛，且鉴于一些航空公司暂停飞往沙姆沙伊赫的航班，敦促受影响的旅客与旅游公司或航空公司联系。
德国外交部在更新后的埃及旅游建议中仍维持“部分旅游警告”，并称俄罗斯客机的失事原因仍然不明。德外交部称，德国专家已参与调查。
德国外交部之后更新了网站内容，称沙姆沙伊赫的安全体系正在接受检查。
英国周四称，很可能是“伊斯兰国”在埃及的一个下属组织实施了疑似炸弹袭击，导致俄客机在埃及坠毁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选