德国敦促旅客避开埃及西奈半岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月6日 - 德国外交部周四敦促前往埃及的旅客避开西奈半岛，且鉴于一些航空公司暂停飞往沙姆沙伊赫的航班，敦促受影响的旅客与旅游公司或航空公司联系。

德国外交部在更新后的埃及旅游建议中仍维持“部分旅游警告”，并称俄罗斯客机的失事原因仍然不明。德外交部称，德国专家已参与调查。

德国外交部之后更新了网站内容，称沙姆沙伊赫的安全体系正在接受检查。

英国周四称，很可能是“伊斯兰国”在埃及的一个下属组织实施了疑似炸弹袭击，导致俄客机在埃及坠毁。（完）