焦点：俄罗斯班机于埃及西奈坠毁 机上224人全数身亡

索罗斯称特朗普注定失败 市场美梦终将结束
路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。
路透埃及ISMAILIA/开罗10月31日 - 一架载有224人的俄罗斯籍客机周六坠毁在埃及西奈半岛的山区，机上无人生还。这架飞机在接近巡航高度时与雷达失去联系，随后不久即坠机。
一名埃及西奈省当地伊斯兰国附属武装组织发出声明称，是他们让该飞机坠毁，“藉以报复俄罗斯空袭造成叙利亚境内成千上万穆斯林身亡，”但俄罗斯交通部长向国际文传电讯社表示，“无法把该团体说词视为正确说法。”
俄罗斯航空业主管机关表示，这架由俄罗斯Kogalymavia航空公司以Metrojet品牌运营的空中客车(Airbus)A321型飞机，当时从红海度假胜地Sharm el-Sheikh起飞准备前往俄国圣彼得堡，清晨日出后不久即坠毁在西奈中部。
在现场的埃及安全官员透过电话向路透表示，“我现正目睹一悲剧画面。地面上有许多尸体，许多人死的时候还被捆在座位上。”
“飞机断成两截，尾端有一小部分起火燃烧，比较大的部分是撞上岩石。我们至少已经找到100具遗体，其余都还在里面，”该名要求匿名的官员表示。
当地主管民航业务官员Mohamed Hossam Kemal在记者会上表示，机上的两个黑盒子都已经找到。
Kemal称，飞机坠毁前和航空管制中心间的通讯状况正常，事件发生前毫无异常状况。
他称，“飞机并未要求改变航线。”
埃及总理Sherif Ismail亦在记者会上表示，坠机事件背后显然没有任何异常活动，但仍需进一步调查以厘清真相。
Ismail称至今找到129具遗体，其余人生还机率渺茫。
这些遗体被分别运至各地医院，其中有34具遗体在傍晚时分运抵开罗Zeinhom太平间。
伊斯兰国在推特(Twitter)发出声明指出，该组织导致了坠机。
西奈当地有一些亲近伊斯兰组织的叛乱武装分子，他们已经杀害数以百计的埃及士兵及警察，近几个月也对西方国家目标发起攻击。西奈大部分地区是军事禁地。
据信该地区武装分子不具备可以击落位于3万英尺高空飞机的飞弹。伊斯兰国网站过去常常宣称一些行动是他们干的，但调查结果不能确定是他们所为。
叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的亲密盟友俄罗斯于9月30日起对包括伊斯兰国在内的叙利亚境内反对势力发动空袭。
两家欧洲最大航空公司--德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)及法航荷航(AIRF.PA)表示，他们将避免飞越西奈半岛，同时等待有关坠机事件成因的相关解释。
埃及总统Abdel Fattah al-Sisi向俄罗斯总统普京保证，将让俄罗斯专家加入调查。
埃及总理表示，该国准备接待罹难者家属。
普京宣布周日为国殇日，机上乘客共有214人是俄罗斯籍，三人是乌克兰籍。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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