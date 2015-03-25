俄罗斯UTair航空一架波音737客机引擎出现故障 已安全降落在圣彼得堡（更新版2）

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯UTair航空一架载有78名乘客及机组人员的波音737客机周三安全降落在俄罗斯第二大城市圣彼得堡的主要机场，此前该机的一个引擎出现故障要求紧急降落。
“该机安全降落……没有乘客受伤，”俄罗斯UTair(UTAR.MM)航空公司在声明中称。
按照乘客数量计算，UTair是俄罗斯第三大航空公司，石油公司Surgutneftegaz(SNGS.MM)的养老基金持有UTair超过60%的股份。2014年，UTair共运送1,120万人次，比2013年上升7%。
该公司受到经济危机的严重冲击，一些债权人因该公司未能按时偿债而提起起诉，去年底该公司总计100亿卢布的七支债券违约。
该公司负债约1,680亿卢布（29.5亿美元），曾要求政府提供担保，帮助其重组债务。（完）
编译：李富强 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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