俄铝在中国组电缆合营 拓中国及“一带一路”国家市场

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透香港7月6日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝，RUSAL)(0486.HK)周三宣布，与中国铝合金电缆生产商--河北欣意电缆有限公司共组合营公司，从事产销电缆和电线产品，以及研发和提供技术服务和客户支援。
俄铝的新闻稿称，现阶段双方将投资100万美元，待商讨可行性后再作出进一步的投资决定。
合营公司将由俄铝和河北欣意电缆各占一半股权，生产设施为河北欣意电缆位于石家庄的厂房，将生产现代电力供应的铝电缆产品，例如透过俄铝的特许，以铝锆合金生产架空高温电缆，以及太阳能和风力电缆和电线等。待合营公司全面运作后，每年将可处理7.2万吨铝盘条。该公司的产品主要在中国、东南亚、印度销售，以及中国政府＂丝路国家＂名单上的其他国家。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。