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中国财经 | 2016年 7月 6日 星期三 13:32 BJT

俄铝在中国组电缆合营 拓中国及“一带一路”国家市场

路透香港7月6日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝，RUSAL)(0486.HK)周三宣布，与中国铝合金电缆生产商--河北欣意电缆有限公司共组合营公司，从事产销电缆和电线产品，以及研发和提供技术服务和客户支援。

俄铝的新闻稿称，现阶段双方将投资100万美元，待商讨可行性后再作出进一步的投资决定。

合营公司将由俄铝和河北欣意电缆各占一半股权，生产设施为河北欣意电缆位于石家庄的厂房，将生产现代电力供应的铝电缆产品，例如透过俄铝的特许，以铝锆合金生产架空高温电缆，以及太阳能和风力电缆和电线等。待合营公司全面运作后，每年将可处理7.2万吨铝盘条。该公司的产品主要在中国、东南亚、印度销售，以及中国政府＂丝路国家＂名单上的其他国家。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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