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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 18:28 BJT

俄罗斯称正在或打算新建一些北极军事基地

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月22日 - 国际文传电讯社周四援引俄罗斯国防部长绍伊古报道称，俄罗斯正在或打算新建一些北极军事基地，包括弗兰格尔岛、科捷利内岛和施密特角。

报道引述绍伊古称，“我们不把这个作为秘密。我们已经在新西伯利亚群岛建立了一个基地，就在科捷利内岛。这是个大型军事基地，是苏联时代没有的。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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