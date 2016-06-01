焦点：俄罗斯主导的欧亚经济联盟寻求两年内与中国达成贸易协议

资料图片：图中俄罗斯总统普京在查看俄罗斯及独联体国家地图。 REUTERS/ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE (RUSSIA)

路透阿斯塔纳5月31日 - 俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)周二透露，俄罗斯主导的欧亚经济联盟(EEU)开始与中国就贸易协议展开谈判，力争两年内达成协议。

舒瓦洛夫将该协议与欧盟和美国之间的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)相比，称谈判将会非常艰难。

舒瓦洛夫在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳告诉记者，这一决定是由EEU成员国也是前苏联国家俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦的总统在哈萨克斯坦会晤时作出的。

舒瓦洛夫称，中国希望EEU下调或者完全取消针对中国商品的关税，但EEU尚未就此作出决策。

“我们会对这一问题加以研究，以确保双方利益的均衡，”他并称谈判将首先关注非关税壁垒。

EEU的两大经济体--俄罗斯和哈萨克斯坦主要向中国供应石油和金属等大宗商品，并从中国进口包括纺织品、汽车和电子产品在内的货品。舒瓦洛夫称，另一个主要石油出口国--伊朗“可能成为此类合作关系的一员”。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)在会上表示，EEU也有意与印度、以色列、埃及和柬埔寨合作。该联盟已与越南签署自贸协定。

“联盟内部商品和服务的自由流动，与中国领导人提出的丝绸之路经济带倡议一致，”他说。

但白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)敦促其合作伙伴解决联盟内部问题，例如其自贸规则中的大量(约600项)除外条款。

“EEU成员一视同仁和没有壁垒的环境尚未确立，”他说，“另外，自协定签署以来，联盟内部的贸易额却一直在下降。”

卢卡申科说，该联盟2015年的贸易额降至450亿美元，而2012-13年间每年贸易额为650亿美元。

去年俄罗斯和中国之间的贸易额约为640亿美元，而中国的对外贸易总额约为3.8万亿(兆)美元。(完)