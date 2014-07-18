俄罗斯提高亚洲原油供应及制裁疑虑 令出口价格承压

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透新加坡7月18日 - 俄罗斯在太平洋海岸附近的一座炼油厂发生火灾后，目前正对亚洲市场提供更多原油出口，但供应扩大及乌克兰相关制裁的影响疑虑，令价格承压。
俄罗斯原油供应增多，将使亚洲炼油商有更多选择，加剧与中东原油的竞争。
贸易商指出，美国本周宣布对俄罗斯多家企业实施新制裁，也可能导致一些买家避开俄罗斯原油，俄罗斯ESPO石油的主要销售商Rosneft(ROSN.MM)，将面临降价压力。
“想买ESPO石油的人可能会去找其他供应商，Rosneft或许会不易找到船货买主，”一家北亚炼油商的交易员称。ESPO石油的其他销售公司包括Surgutneftegas、Gazprom Neft及Lukoil。
“我们会尽量不碰(ESPO)，因为我们必须小心观察情况，”这名交易员称。
马航一架客机在乌克兰东部坠毁，亦提高了欧洲国家可能支持美国加强制裁的可能性。
“我不确定某些公司是否愿意和Rosneft合作，”新加坡一贸易商称。
其他市场人士则怀疑ESPO石油是否会受制裁措施影响。
“炼油商需要ESPO石油，因此只要没有被禁止，他们就会继续买，但他们必须说服银行相信目前没有问题，”另一名贸易商称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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