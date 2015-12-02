阿萨德称俄罗斯的支持改变叙利亚战局的力量对比

路透布拉格12月1日 - 叙利亚总统阿萨德接受捷克电视台（Czech Television）采访时称，俄罗斯的干预改变了叙利亚战局的力量对比，并预计俄罗斯会继续提供有力的支持。

阿萨德称，11月24日发生的俄战机被土耳其击落事件表明，土耳其对叙利亚局势的发展变化感到不满。他还称，战局正在向对政府军有利的方向转变。该采访是周日在大马士革进行的，采访内容周二播出。

“我认为，（俄战机被击落）事件显示了（土耳其总统）埃尔多安的真正意图以及他是多么的不知所措，而这仅仅是因为俄罗斯的干预改变了力量对比。”阿萨德说。

“打击恐怖主义的战争在继续。俄罗斯的支持或干预会更加强有力。总之，是会增强。在这方面，不会倒退。”他说道。

阿萨德称，如果武装组织放下武器，将会得到全面赦免。但他又称，这不是“伊斯兰国”、基地组织在叙利亚分支--努斯拉阵线（Nusra Front）等圣战组织可能会作出的选择。

“当他们放下武器，回到他们的正常生活，政府会赦免他们。”他说。

“但说到‘伊斯兰国’、努斯拉阵线以及基地组织分支，他们是不愿放下武器，不愿与政府谈判的。”

阿萨德还称，前往欧洲的叙利亚难民中混有恐怖分子。（完）