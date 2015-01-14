“末日博士”麦嘉华称俄罗斯资产浮现买进吸引力

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦1月13日 - 素有“末日博士(Dr Doom)”之称的投资顾问麦嘉华(Marc Faber)周二表示，俄罗斯资产已接近具备购买吸引力的水平。麦嘉华亦为《股市荣枯及厄运报告》(Gloom, Boom & Doom Report)作者。
西方因莫斯科在乌克兰危机中所扮演的角色而施加的制裁，以及油价崩跌，令俄罗斯经济落入衰退，俄国的债信评等料将于十多年来首度沦为垃圾等级。
麦嘉华表示，他的观点是建立在俄罗斯资产估值偏低，而此刻正值美国股市与楼市等发达国家市场资产受央行印钞影响而“大幅膨胀”之际。
“俄罗斯资产可能进入某种可以买进的区间，”麦嘉华在伦敦的简报会中对投资人表示，“它们有可能再下跌，但已进入可以买进的区间。”
根据Datastream的数据，若以本益比为基准计算，MSCI明晟俄罗斯指数.dMIRU00000PUS较美国同类型指数的折价高达80%，而自2003年起的平均折价为50%。
俄罗斯主权债收益率(殖利率)较美国公债高出约630个基点，接近伊拉克与安哥拉的水准。较一年前的水平高出400个基点；所支付的平均溢价，也比全球新兴市场债券指数(EMBIG)中其他投资等级债高出逾一倍。
曾批评央行资产购置计划的麦嘉华，也支持那些在全球经济恶化时仍有不错表现的资产，例如黄金，美国政府公债与现金。
“你可以随心所欲印钞，某些资产的价格已经不再做出上涨反应，”麦嘉华表示，“目前的资产市场已经大幅膨胀。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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