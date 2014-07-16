俄罗斯要求政府官员购买国产车

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月15日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯高官们可能很快就不能再乘坐梅赛德斯豪华轿车驶过克里姆林宫的大门了，该国已经开始对受到西方制裁威胁的国内行业实施保护。

俄罗斯总理梅德韦杰夫称，他已经签署命令，限制联邦和地方官员购买进口车。此举的象征性意义大于其商业意义。

目前，很多西方品牌汽车已经实现在俄罗斯组装，但梅赛德斯豪华轿车不在此列。很多政府官员选择梅赛德斯，普京也经常乘坐梅赛德斯。

在苏联时代，国产豪华轿车ZiL以及级别低一些的官员乘坐的伏尔加汽车非常流行。不过这些品牌现在已经基本从大街上消失，一些人对此表示失望，认为对车辆的选择存在浪费和缺乏爱国主义的问题。

为了消除这种担忧，本土汽车厂商Sollers 、Kamaz 和GAZ 被要求在年底前设计一款政府官员乘坐的轿车，该项目名为“Cortege”。

“我们已经起草了一项决议，禁止联邦和地方购买特定种类的外国设备和车辆，为官员购买车辆是显而易见的问题。”俄罗斯政府网站援引梅德韦杰夫的话称。

“我希望这将有助于维持市场必要的平衡，最终满足这些服务的需要。”（完）