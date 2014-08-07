综述：俄禁止进口西方多数食品 苏联时期以来罕见

调查：美国经济今明两年料平淡无奇 政府刺激政策提振作用存疑
路透4月20日 - 路透调查显示，美国今明两年的经济增长率均达不到新政府设定的3%目标，即便实施一些财政刺激举措，并对税法进行修改。
路透莫斯科/顿涅茨克8月7日 - 俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。
乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国总理”亚历山大-博罗代(Alexander Borodai)宣布辞职，一名本地人接替他领导反政府力量。博罗代是俄罗斯公民，他的辞职可能为实现和平提供一丝新的希望。乌克兰一直表示可以与本地人会谈，但绝不与它认为是国际恐怖分子的外国人谈判。
一个荷兰调查组取消了在马航坠机现场的工作，称战况升级使其处境变得过于危险。
北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。
俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。
迄今为止，俄罗斯是欧盟水果蔬菜的最大消费国，美国家禽类的第二大买家和全球鱼类、肉类和乳制品的主要消费国之一。
俄罗斯总统普京下令政府实施上述举措，以报复西方国家对俄罗斯国防、石油和金融行业的制裁。
普京原先承诺这些报复举措不会损害俄罗斯消费者的利益，这暗示他可能把一些民众中较为普及的消费品排除在报复名单之外。不过最终总理梅德韦杰夫公布的禁令中提到并没有例外。
俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov承认，报复举措将在短期内推高通胀，但认为不会构成中长期风险。俄罗斯将增加从巴西和新西兰等其他国家的进口。
白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，这些举措会伤及俄罗斯自身经济。美国财政部表示，如果俄罗斯继续对乌克兰反叛分子提供帮助，美国准备加强对俄罗斯的制裁。
欧盟执委会表示，保留采取行动报复俄罗斯进口禁令的权利。
**俄罗斯国内市场受损**
食品仅占俄罗斯从西方整体进口的一小部分，但禁令将对生产国特定行业的农户以及俄罗斯消费者产生严重影响。在通胀已经上升以及卢布贬值的情况下，俄罗斯消费者将面临更高的价格和供应短缺情况。
禁令影响到制裁清单上国家的所有肉类、鱼类、家禽、蔬菜和水果，但不包括其他食品--比如谷物、油籽油、糖、咖啡、茶和可可等主要大宗商品。去年，俄罗斯对禁令涉及食品的进口总额为255亿美元，其中来自禁令涉及国家的进口额为92亿美元。
俄罗斯还可能禁止西方航班飞越领空。欧洲航空公司可能需要消耗更多燃油，在飞往亚洲时绕开俄罗斯，但后者亦将损失数亿美元计的飞越领空费。
俄罗斯又向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)提供了三年居留许可，此举将激怒美国。(完)
(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 郑茵/李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月20日 - 路透调查显示，美国今明两年的经济增长率均达不到新政府设定的3%目标，即便实施一些财政刺激举措，并对税法进行修改。
路透4月20日 - 根据路透对主要分析师的调查，随着核心通胀率最终上升，全球经济形势正处在全面好转当中，但依然面临贸易保护主义的威胁。
路透华盛顿4月20日 - 美国上周初请失业金人数增幅略高于预期，但续请失业金人数则降至17年低位，表明劳动力市场持续紧俏。