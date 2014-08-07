综述：俄禁止进口西方多数食品 苏联时期以来罕见

路透莫斯科/顿涅茨克8月7日 - 俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。

乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国总理”亚历山大-博罗代(Alexander Borodai)宣布辞职，一名本地人接替他领导反政府力量。博罗代是俄罗斯公民，他的辞职可能为实现和平提供一丝新的希望。乌克兰一直表示可以与本地人会谈，但绝不与它认为是国际恐怖分子的外国人谈判。

一个荷兰调查组取消了在马航坠机现场的工作，称战况升级使其处境变得过于危险。

北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。

俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。

迄今为止，俄罗斯是欧盟水果蔬菜的最大消费国，美国家禽类的第二大买家和全球鱼类、肉类和乳制品的主要消费国之一。

俄罗斯总统普京下令政府实施上述举措，以报复西方国家对俄罗斯国防、石油和金融行业的制裁。

普京原先承诺这些报复举措不会损害俄罗斯消费者的利益，这暗示他可能把一些民众中较为普及的消费品排除在报复名单之外。不过最终总理梅德韦杰夫公布的禁令中提到并没有例外。

俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov承认，报复举措将在短期内推高通胀，但认为不会构成中长期风险。俄罗斯将增加从巴西和新西兰等其他国家的进口。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，这些举措会伤及俄罗斯自身经济。美国财政部表示，如果俄罗斯继续对乌克兰反叛分子提供帮助，美国准备加强对俄罗斯的制裁。

欧盟执委会表示，保留采取行动报复俄罗斯进口禁令的权利。

**俄罗斯国内市场受损**

食品仅占俄罗斯从西方整体进口的一小部分，但禁令将对生产国特定行业的农户以及俄罗斯消费者产生严重影响。在通胀已经上升以及卢布贬值的情况下，俄罗斯消费者将面临更高的价格和供应短缺情况。

禁令影响到制裁清单上国家的所有肉类、鱼类、家禽、蔬菜和水果，但不包括其他食品--比如谷物、油籽油、糖、咖啡、茶和可可等主要大宗商品。去年，俄罗斯对禁令涉及食品的进口总额为255亿美元，其中来自禁令涉及国家的进口额为92亿美元。

俄罗斯还可能禁止西方航班飞越领空。欧洲航空公司可能需要消耗更多燃油，在飞往亚洲时绕开俄罗斯，但后者亦将损失数亿美元计的飞越领空费。

俄罗斯又向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)提供了三年居留许可，此举将激怒美国。(完)

(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 郑茵/李爽)

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