俄罗斯下议院紧急通过法案 向银行业提供1万亿卢布支持

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯议会下院周五紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿卢布(165亿美元)资金援助。
受经济滑向衰退、卢布大跌及西方因乌克兰问题施加制裁的影响，俄罗斯金融业受到严重冲击。制裁措施限制了俄罗斯银行业从国际资本市场融资的渠道，大幅推高了它们的融资成本。
俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五表示，银行业可能在明年初开始接受额外资本支持，这项法案意味着预算可能出现赤字，与国内生产总值(GDP)之比约为0.8%。
“这1万亿卢布可以使银行业资本增加13%左右，”他说。
该法案由上院和普京总统批准后，允许财政部发行至多1万亿卢布的OFZ公债，并将转给国有的俄罗斯存款保险机构(Deposit Insurance Agency)。
然后，该机构将把债券提供给对整体经济具有重要性的银行，换取这些银行的次级债或优先股。这些银行的名单没有公布。
西卢安诺夫称，卢布下跌使银行业很难获得偿还外国贷款所需的货币，意味着银行业不能达到资本充足率要求。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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