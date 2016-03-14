俄罗斯银行业者可能藉人民币来提升资本--塔斯社

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透莫斯科3月14日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)援引俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话报道，俄罗斯银行业者可能利用人民币来增加资本。
俄罗斯新闻社(RIA)援引他的话报道，数家中资银行对购买俄罗斯的银行感兴趣。Sukhov没有提及相关俄罗斯或中国银行业者的名字。(完)
(编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。