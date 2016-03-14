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国际财经 | 2016年 3月 14日 星期一 15:50 BJT

俄罗斯银行业者可能藉人民币来提升资本--塔斯社

路透莫斯科3月14日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)援引俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话报道，俄罗斯银行业者可能利用人民币来增加资本。

俄罗斯新闻社(RIA)援引他的话报道，数家中资银行对购买俄罗斯的银行感兴趣。Sukhov没有提及相关俄罗斯或中国银行业者的名字。(完)

(编译 李爽 审校 陈宗琦)

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