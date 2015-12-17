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国际财经 | 2015年 12月 17日 星期四 17:35 BJT

俄罗斯对外经济银行自中国国开行获得100亿元人民币贷款

路透北京12月17日 - 俄罗斯对外经济银行(VEB)总裁Vladimir Dmitriev周四在北京对记者表示，该银行已自中国国家开发银行获得五年期100亿人民币(15亿美元)贷款。

他补充道，该笔资金计划用于两国双边项目。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 于春红)

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