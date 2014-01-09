俄罗斯再次阻止安理会通过涉叙声明

路透联合国1月8日 -联合国外交官们称，俄罗斯周三阻止联合国安理会通过谴责叙利亚的声明。该声明对叙利亚政府军实施的空袭表达愤慨，并谴责政府军使用导弹和“炸弹桶”。

俄罗斯去年12月19日阻止了一个类似声明的通过，那份声明谴责叙利亚政府军攻击平民。俄罗斯还否决了三个谴责叙利亚政府和威胁实施制裁的安理会决议，中国也投了反对票。

一位联合国外交官匿名表示，安理会周三无法达成协议，因为俄罗斯提出的修订意见“明显意在阻止声明提到阿勒颇发生的事情”。

俄罗斯驻联合国代表团发言人拒绝予以置评。

由英国起草的这份声明谴责叙利亚政府军在北部城市阿勒颇日复一日的空袭，声明称12月15日以来已经有超过700人丧生，3,000人受伤。

叙利亚当局曾表示，他们正在与控制阿勒颇大部分地区的反对派进行战斗。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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