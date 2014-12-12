俄罗斯及巴西经济在2015年可望强劲反弹--坦伯顿基金经理

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦12月11日 - 坦伯顿新兴市场基金经理莫比尔斯(Mark Mobius)周四表示，俄罗斯及巴西在政府政策调整的协助下，经济可望迅速复苏；但西方对俄罗斯扩大制裁的威胁犹存。
“我们相信一旦采行更适当的政策，俄罗斯及巴西有强劲回弹的本钱，”莫比尔斯在坦伯顿新兴市场投资信托2015年展望中写道。
“尤其是俄罗斯，截至12月底，诸多风险已然反映在极低的股票估值当中；但俄罗斯政府不愿软化对乌克兰的立场，可能招致更多的制裁措施，导致环境对投资者不利。 ”
莫比尔斯预测，许多国家持续进行改革，可望使全球新兴市场比发达市场，更能在妥适的较高利率水准提振经济成长。
他补充道，投资人亦未能认同新兴市场股票估值有利的趋势，该估值已然远低于发达市场国家。
“即便部份新兴市场近期大涨，从历史角度看来，他们相对仍颇具吸引力，尤其是考量到债券收益率及储蓄利率极低的情况下。”(完)
(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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