俄罗斯称金砖国家考虑设立共同应对危机基金

路透莫斯科6月21日电---俄罗斯一名高层官员指出,如果在国际货币基金组织(IMF)的投票权改革提案中,主要新兴经济体没有获得足够的话语权,可能会成立一个共同应对危机基金.

金砖国家领袖在20国集团(G20)墨西哥峰会承诺出资750亿美元,充实IMF放贷火力,但希望将这些贷款与投票权改革挂钩.

与此同时,金砖国家也指示财长和央行行长研究货币互换安排,在明年金砖国家南非峰会作出报告.

俄罗斯副财长Sergei Storchak对记者称,"很明显地,金砖国家已进入可以要求(在IMF改革进程)被认可的阶段."

"货币互换事宜,或共同应对危机基金,应该从这样的角度来看待,"他称."这将是在IMF之外的一个平行机制."

金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国、及南非--占全球43%人口,贡献约18%的全球经济产出,共持有约4万亿美元储备,其中中国储备最大.

新兴国家希望透过增加在IMF的投票权(配额)来提高其在IMF的影响力.俄罗斯希望配额的计算能够基於国内生产总值(GDP)和外储规模.

Storchak表示,应当在俄罗斯担任20国集团(G20)轮值主席国之前,就有关IMF配额分配的新算法在今年达成一致.

"欧洲面临的任务非常艰巨:要尽快打破银行业和主权债务之间的关联."Storchak说."这一关联打破得越早,各国回到成长轨迹的机会就越高."

Storchak表示,在新兴经济体看来,欧洲朝着整合银行业体系的方向前进,要比发行欧洲金融稳定机构(EFSF)债券或建立财政联盟重要得多.(完)

--编译 蔡美珍/洪曦/田建华; 审校 高琦

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