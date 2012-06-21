俄罗斯称金砖国家考虑设立共同应对危机基金

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透莫斯科6月21日电---俄罗斯一名高层官员指出,如果在国际货币基金组织(IMF)的投票权改革提案中,主要新兴经济体没有获得足够的话语权,可能会成立一个共同应对危机基金.
金砖国家领袖在20国集团(G20)墨西哥峰会承诺出资750亿美元,充实IMF放贷火力,但希望将这些贷款与投票权改革挂钩.
与此同时,金砖国家也指示财长和央行行长研究货币互换安排,在明年金砖国家南非峰会作出报告.
俄罗斯副财长Sergei Storchak对记者称,"很明显地,金砖国家已进入可以要求(在IMF改革进程)被认可的阶段."
"货币互换事宜,或共同应对危机基金,应该从这样的角度来看待,"他称."这将是在IMF之外的一个平行机制."
金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国、及南非--占全球43%人口,贡献约18%的全球经济产出,共持有约4万亿美元储备,其中中国储备最大.
新兴国家希望透过增加在IMF的投票权(配额)来提高其在IMF的影响力.俄罗斯希望配额的计算能够基於国内生产总值(GDP)和外储规模.
Storchak表示,应当在俄罗斯担任20国集团(G20)轮值主席国之前,就有关IMF配额分配的新算法在今年达成一致.
"欧洲面临的任务非常艰巨:要尽快打破银行业和主权债务之间的关联."Storchak说."这一关联打破得越早,各国回到成长轨迹的机会就越高."
Storchak表示,在新兴经济体看来,欧洲朝着整合银行业体系的方向前进,要比发行欧洲金融稳定机构(EFSF)债券或建立财政联盟重要得多.(完)
--编译 蔡美珍/洪曦/田建华; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。