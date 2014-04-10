俄罗斯或变更预算规则应对克里米亚入俄--副总理

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透柏林4月10日 - 俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）称，俄罗斯可能改变预算规则以应对拥有约200万人口的克里米亚加入。
舒瓦洛夫在柏林参加一个商业会议时接受了德国《世界报》的采访，称克里米亚需要基础设施投资，现有预算可能无法覆盖。
“当一个国家新增200万人口的时候……需要大笔投资，这无法从现有的政府项目中分流资金。”舒瓦洛夫说道，并称克里米亚的道路和港口需要“大量投资”。
俄罗斯预算规定政府借贷不能超过GDP的1%，并将支出与长期油价挂钩。但舒瓦洛夫表示：“我认为，为了克里米亚200万新俄罗斯公民，改变该规则是正确的。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。