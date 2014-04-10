俄罗斯或变更预算规则应对克里米亚入俄--副总理

路透柏林4月10日 - 俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）称，俄罗斯可能改变预算规则以应对拥有约200万人口的克里米亚加入。

舒瓦洛夫在柏林参加一个商业会议时接受了德国《世界报》的采访，称克里米亚需要基础设施投资，现有预算可能无法覆盖。

“当一个国家新增200万人口的时候……需要大笔投资，这无法从现有的政府项目中分流资金。”舒瓦洛夫说道，并称克里米亚的道路和港口需要“大量投资”。

俄罗斯预算规定政府借贷不能超过GDP的1%，并将支出与长期油价挂钩。但舒瓦洛夫表示：“我认为，为了克里米亚200万新俄罗斯公民，改变该规则是正确的。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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