普京支持俄罗斯在白俄罗斯建空军基地的计划

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月19日 - 俄罗斯总统普京支持在邻国白俄罗斯建立一个空军基地，这是俄罗斯扩大在海外军事影响力的最新举措。
周六的声明还可能暗示克里姆林宫希望将难以预测的白俄罗斯控制在自己的地缘政治势力范围内。
普京在声明中称，他同意政府签署一个空军基地协议的建议，并下令国防和外交官员开始与白俄罗斯进行商讨。该计划料不会遇到很大阻力。
俄罗斯国防部长绍伊古2013年透露了在白俄罗斯建立空军基地的想法；俄罗斯和白俄罗斯在2009年达成协议，同意扞卫他们共同的外部边境和领空。
俄罗斯国防官员们曾表示，该基地将用于部署苏-27战斗机。俄罗斯已经在白俄罗斯境内拥有一些战斗机，但这将是苏联时代以来首个全面的军事基地。
俄罗斯已经收缩了海外的军事存在，关闭了在古巴和越南等冷战盟国的基地。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。