普京支持俄罗斯在白俄罗斯建空军基地的计划

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月19日 - 俄罗斯总统普京支持在邻国白俄罗斯建立一个空军基地，这是俄罗斯扩大在海外军事影响力的最新举措。
周六的声明还可能暗示克里姆林宫希望将难以预测的白俄罗斯控制在自己的地缘政治势力范围内。
普京在声明中称，他同意政府签署一个空军基地协议的建议，并下令国防和外交官员开始与白俄罗斯进行商讨。该计划料不会遇到很大阻力。
俄罗斯国防部长绍伊古2013年透露了在白俄罗斯建立空军基地的想法；俄罗斯和白俄罗斯在2009年达成协议，同意扞卫他们共同的外部边境和领空。
俄罗斯国防官员们曾表示，该基地将用于部署苏-27战斗机。俄罗斯已经在白俄罗斯境内拥有一些战斗机，但这将是苏联时代以来首个全面的军事基地。
俄罗斯已经收缩了海外的军事存在，关闭了在古巴和越南等冷战盟国的基地。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”