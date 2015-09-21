普京支持俄罗斯在白俄罗斯建空军基地的计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月19日 - 俄罗斯总统普京支持在邻国白俄罗斯建立一个空军基地，这是俄罗斯扩大在海外军事影响力的最新举措。

周六的声明还可能暗示克里姆林宫希望将难以预测的白俄罗斯控制在自己的地缘政治势力范围内。

普京在声明中称，他同意政府签署一个空军基地协议的建议，并下令国防和外交官员开始与白俄罗斯进行商讨。该计划料不会遇到很大阻力。

俄罗斯国防部长绍伊古2013年透露了在白俄罗斯建立空军基地的想法；俄罗斯和白俄罗斯在2009年达成协议，同意扞卫他们共同的外部边境和领空。

俄罗斯国防官员们曾表示，该基地将用于部署苏-27战斗机。俄罗斯已经在白俄罗斯境内拥有一些战斗机，但这将是苏联时代以来首个全面的军事基地。