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国际财经 | 2015年 12月 17日 星期四 16:12 BJT

俄罗斯外贸银行称已与中国建设银行签署贵金属合作协议

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯外贸银行(VTB)(VTBR.MM)周四称，已与中国建设银行签署一项协议，将就贵金属尤其是黄金的供应与贸易展开合作。

俄罗斯外贸银行在一份声明中称，该协议将有助推动俄中两国之间大宗商品贸易的发展。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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