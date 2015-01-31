俄罗斯央行总裁称降息是为阻止经济过度放缓

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五为央行降息决定提出辩护，她表示，放宽货币政策将阻止经济过度放缓。
纳比乌里娜在电邮声明中称，利率水准之高仍足以让央行达成中期通胀目标。
“今日将指标利率调降两个百分点的决定，是为了平衡抑制通胀目标及恢复经济成长，”央行新闻单位引述纳比乌里娜称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。