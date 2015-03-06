专访：压低通胀仍是俄罗斯央行的优先考虑事项--第一副总裁

路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁Dmitry Tulin周四接受路透专访时称，央行必须考虑推出的政策将如何影响实体经济，但目前压低通胀仍是优先考虑的问题。

1月得到任命的Tulin点燃了外界对央行将软化通胀政策的猜测。面对央行过早降息的批评，他进行了辩解，称政策仍然偏紧。但他并不排除央行在3月13日的下次会议上降息的可能，称这取决于最新数据表现。

在他上任后不久，俄罗斯央行意外将主要贷款利率从17%下调至15%，因担心油价暴跌和西方制裁会令国内经济陷入衰退。

部分分析师批评央行的降息举措，称考虑到通胀率较高且还在上升，这么做为时尚早。周四公布的最新数据显示，2月通胀率升至16.7%。

Tulin表示，第二季通胀率可能会达20%，若真如此，“(也)没有什么可怕”，但重申央行承诺把通胀率压低至较低的个位数。

他还称，最新的宏观经济数据，尤其是显示货币供应增长低迷的数据表明，央行的货币政策仍偏紧。

“正如我们12月时认为的那样，2017年通胀率将为4%。这是一个很现实的目标，与恢复经济稳定的目标也不矛盾。”

Tulin说，有“间接迹象”显示，目前通胀预期处于下行趋势。通胀预期是央行利率政策的一个关键决定性因素。

他说，央行坚持之前的预估，即通胀率将在明年1月之前回落至10%；但称“也许会是第一季度，而不是1月。”

**节省外储**

在谈到该行对卢布的管理时，Tulin没有排除对汇市进行非常规的干预；但他明确表示，该行目前首先要尽量减少动用外汇储备。

Tulin辩称，最近几个月卢布大幅贬值是客观性因素导致的必然结果--油价挫跌和西方制裁，很难归咎于央行政策行动。

但他说，央行估计卢布当前汇率大约低估10%。

Tulin说，他对评级机构穆迪最近做出的预测感到“意外”，后者估计2015年俄罗斯外汇储备将缩水2,100亿美元。

“经济部预计外汇储备将缩减500亿美元，而不是2,000亿，”他说。

他重申，俄罗斯没有资本管制计划，也没有这种考虑。(完)

(编译 许娜/王颖；审校 徐文焰/张荻)

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