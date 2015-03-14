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国际财经 | 2015年 3月 14日 星期六 09:41 BJT

俄罗斯央行降息至14% 相比高通胀忧虑更在意经济下滑

路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯央行周五下调指标贷款利率，为今年来第二次下调，央行将对经济下滑的关切置于高通胀担忧之上。

俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点至14%，继续始于1月份的宽松周期。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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