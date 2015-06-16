俄罗斯央行一如预期降息 但警告未来放宽政策的步伐将减慢

路透莫斯科6月15日 - 俄罗斯央行周一一如市场预期进一步调降指标利率，不过称受通胀风险影响，未来几个月将放缓放宽政策的步伐。

俄罗斯央行将指标一周期回购利率自12.5%调降至11.5%，延续始于1月的宽松周期。

由于通胀率放缓和经济数据恶化，俄罗斯央行一直承受着要放宽货币政策的压力。因乌克兰危机引发的西方制裁，以及全球油价下滑，令俄罗斯经济雪上加霜。

“只要通胀风险减弱，央行将准备继续调降指标利率，”央行声明中称。“不过未来几个月因通胀风险影响，放宽货币政策的可能性将受限。”

俄罗斯央行重申，对经济明显降温心存忧虑，不过将2015年国内生产总值(GDP)预估由之前预期的萎缩3.5-4%上调至下滑3.2%。

“未来的经济状况将取决于能源价格走势，以及经济承受外部冲击的能力。”央行说道。

利率决议公布后，卢布短暂走强，但旋即回落。

分析师形容央行声明的措词没那么温和。

俄罗斯央行称，预期到2016年6月时通胀率将放缓到7%以下，2017年将降至其目标水准4%。

俄罗斯5月通胀率已从3月的高点16.9%放缓至15.8%，但近来卢布疲弱，公共事业费率又可能调高，这些因素或阻碍通胀率在短期内无法进一步降得太多。

油价走软和西方制裁继续挤压俄罗斯的出口收入并损及投资。俄罗斯银行业者受创尤重，部分分析师说，银行感受的痛苦是稍早几次降息的一项重要原因。

“我们仍预期年底之前央行还会继续降息，但他们调幅或许较小。”凯投宏观(Capital Economics)驻伦敦分析师William Jackson称。

“未来几次会议可能会降息50个基点。”(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍)

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