俄罗斯央行将助企业对海外贷款再融资

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯央行周三表示，将开始向那些愿将海外贷款作为担保品的企业提供硬通货贷款，从而帮助该国大型企业对海外贷款进行再融资。

虽然俄罗斯主权外债不多，但俄罗斯国有及民间企业、银行业总共也有6,000亿美元外债，其中约1,000亿美元将于明年到期。

今年由于西方对俄实施制裁，导致俄偿债能力大打折扣。西方制裁有效地切断了俄企业及银行通往欧洲和西方债务市场的渠道。

油价挫跌，以及之后卢布大幅贬值，也削弱了许多俄罗斯借款人的财务实力。

俄罗斯的外汇和黄金储备大约有4,140亿美元，低于年初的约5,100亿美元。过去几个月，在油价较6月高点接近腰斩后，俄罗斯被迫斥巨资支撑卢布。

“措施的目的是...帮助俄罗斯进口商对近期到期的外币贷款进行再融资，目前他们进入国际资本市场融资的能力已经非常有限，”俄央行在声明中说。

该央行称，这样的贷款操作也将帮助卢布汇率回到更符合基本面的水平，并降低其波动性。贷款将通过标售提供，期限最长一年，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码0.75%起。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 高琦/王丽鑫)

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